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У МВС планують створити власну гелікоптерну службу

09:25, сьогодні 16

У день аварії гелікоптера в Кременчузі Міністр внутрішніх справ заявив про бажання створити на базі відомства вертолітну службу. На це в бюджеті вже передбачені чималі кошти. Проте навіщо вона поліції та які ризики недешевого задоволення?

Травень 2017. Пісенний конкурс "Євробачення" у Києві. Поліцейські не лише патрулюють вулиці, за безпекою стежать навіть з повітря. Для цього орендували гелікоптер у фотостудії за тисячу доларів на годину, адже поліція не має власних гвинтокрилів.

"Уявіть собі світ, в якому у нас в кожній області функціонує вертолітна група, яка може вирішити будь-яку проблемну ситуацію", – розповів Аваков.

Уявили і вирішили мрію реалізувати. В МВС анонсували створення власної гелікоптерної служби. Переконують, без неї ніяк. На гвинтокрилах поліцейські квапитимуться на ДТП та ловитимуть небезпечних злочинців.

У міністерстві планують закупити 55 машин. Проте постає питання у кого купувати. Можна було б купити українські, адже цього року "Мотор Січ" планує почати масове виробництво гелікоптера власної розробки "Надія".

Зараз тяжко сказати, коли гвинтокрили повноцінно виготовлятимуться у великих об'ємах. Адже зараз нова модель проходить певні випробування,
– зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце.

Проте в МВС чекати не хочуть, тож домовляються про купівлю вже готових моделей у французькій компанії Airbus. Коштує один гелікоптер близько 2,5 мільйонів євро, тобто 80 мільйонів гривень. Та і обслуговувати його недешево.

Паливо складає значну частину від вартості авіаперельоту – 50%, але також у вартість входить обслуговування, екіпаж, ремонт. Вартість палива на 100 кілометрів складає від кількох сотень доларів до кількох тисяч, в залежності від типу і кількості осіб,
– повідомив Долінце.

Бракує і кваліфікованих пілотів, каже експерт, а наймати іноземних фахівців теж задоволення не з дешевих.

На створення гелікоптерної служби в бюджеті на цей рік вже передбачили 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Для порівняння, на закупівлю танків "Оплот" для фронту планують витратити в чотири рази менше – 300 мільйонів гривень. От тільки чи не перетвориться, як це часто в Україні буває, гелікоптерна служба на персональний авіапарк для, наприклад, міністрів. У МВС запевняють, що їхньому очільнику такого не треба.

Він і зараз літає, але тільки у тих випадках, коли треба швидко дістатись до віддаленого пункту,
– наголосив речник МВС Артем Шевченко.

Головний поліцейський і головний рятувальник кілька тижнів тому героїчно і під прицілами телекамер приземлились на засніжену і закорковану Одеську трасу. Дали цінні поради і полетіли назад.

Наймасштабнішу спецоперацію з залученням гелікоптерів провели минулої весни. На них із різних областей звозили до Києва упійманих "на гарячому" корупціонерів-податківців, а голова МВС особисто зустрічав їх у Києві.

З того часу минуло майже 8 місяців, і про жодну з цих справ не чути. А от відлуння іншої гучної гелікоптерної історії не вщухає досі. Чотири роки поспіль столичні суди продовжують похвилинно відтворювати кадри, на яких у 2014 році на запакованих корупційними скарбами гвинтокрилах чкурнув з країни екс-президент Янукович, який у 2012 році також мріяв пересісти у гвинтокрил і навіть побудував для цього вертолітний майданчик у самісінькому центрі столиці. Тоді соратники Авакова наполягали: цей та інші майданчики використовуватимуть, як таксодроми для багатих.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України авіація Поліція Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
Джерело: 24 Канал
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