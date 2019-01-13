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      У одному із найбільших аеропортів Росії вже затримали понад 30 рейсів: відома причина

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      Аеропорт "Шереметьєво" у Москві
      Аеропорт "Шереметьєво" у Москві / Ілюстративне фото

      Майже три десятка рейсів затримали у московському міжнародному аеропорту "Шереметьєво". Там 13 січня під час зльоту за межі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський лайнер чеської авіакомпанії Smartwings.

      Про це інформує "Интерфакс".

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      Потрібен час, щоб прибрати повітряне судно зі смуги. Одна зі смуг в зв'язку з цим закрита,
      – повідомило джерело інформагентства в авіадиспетчерських службах.

      Так, відомо, що лайнер авіакомпанії Smartwings в неділю викотився на 100 метрів за межі смуги при розбігу.

      Ніхто з 40 пасажирів і членів екіпажу літака не постраждав.

      Зазначимо, що подібна надзвичайна подія трапилась 6 січня в аеропорту Львова. Тоді літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги. Через інцидент затримався приліт літаків, які мали прибути після зльоту турецького Boeing.

      Нагадаємо, пасажирський літак, який прямував з Єгипту 11 січня здійснив вимушену посадку в аеропорті "Бориспіль". Йдеться про літак, який прямував рейсом Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя. Авіасудно сіло не в тому місті через несприятливі погодні умови у пункті, де мало відбутися його приземлення.

      Теги: авіація Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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