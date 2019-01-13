У одному із найбільших аеропортів Росії вже затримали понад 30 рейсів: відома причина

Майже три десятка рейсів затримали у московському міжнародному аеропорту "Шереметьєво". Там 13 січня під час зльоту за межі злітно-посадкової смуги викотився пасажирський лайнер чеської авіакомпанії Smartwings.

Про це інформує "Интерфакс".

Читайте також: Скільки пасажирів скористались українськими аеропортами у 2018 році: приголомшливі цифри

Потрібен час, щоб прибрати повітряне судно зі смуги. Одна зі смуг в зв'язку з цим закрита,

– повідомило джерело інформагентства в авіадиспетчерських службах.

Так, відомо, що лайнер авіакомпанії Smartwings в неділю викотився на 100 метрів за межі смуги при розбігу.

Ніхто з 40 пасажирів і членів екіпажу літака не постраждав.

Зазначимо, що подібна надзвичайна подія трапилась 6 січня в аеропорту Львова. Тоді літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги. Через інцидент затримався приліт літаків, які мали прибути після зльоту турецького Boeing.

Нагадаємо, пасажирський літак, який прямував з Єгипту 11 січня здійснив вимушену посадку в аеропорті "Бориспіль". Йдеться про літак, який прямував рейсом Шарм-ель-Шейх – Запоріжжя. Авіасудно сіло не в тому місті через несприятливі погодні умови у пункті, де мало відбутися його приземлення.