21:59
18 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 17°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    29°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чим залякує генерал, який ніколи не служив. Шагал іде на вибори
Вєсті Кремля
19:20, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Таємниця нейтралізації Медведчука. Чим Савченко зайняла свої руки
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, 17 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

У Пекіні розкритикували звіт Пентагону щодо китайської армії

397 Читать новость на русском
Китай незадоволений звітом Пентагону
Китай незадоволений звітом Пентагону / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Китаю назвало нещодавній звіт Пентагону "безапеляційним та непродуманим". У Китаї закликали США відмовитися від "застарілого світогляду холодної війни".

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

Читайте також: Китай відпрацьовує повітряні удари по США, – Пентагон

У нещодавно опублікованому звіті міністерства оборони США, йшлося, зокрема, про те, що китайська армія нарощує свої можливості з проведення операцій за межами країни.

Представник китайського МЗС заявив, що розвиток національної оборони "направлено на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Китаю, і КНР має на це повне право".

В опублікованому 16 серпня звіті Міноборони США стверджувалося, що Народно-визвольна армія Китаю може продемонструвати "здатність вразити збройні сили США і союзників, а також військові бази в західній частині Тихого океану".

Програма модернізації китайської армії розрахована на кілька десятиліть. Її метою є створення військ на рівні світових стандартів до 2050 року.

Теги: Новини політики Китай Новини США Пентагон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
США провели розвідку біля російських кордонів
 13 грудня 2017 , 21:15
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук