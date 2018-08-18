У Пекіні розкритикували звіт Пентагону щодо китайської армії

Міністерство закордонних справ Китаю назвало нещодавній звіт Пентагону "безапеляційним та непродуманим". У Китаї закликали США відмовитися від "застарілого світогляду холодної війни".

Про це повідомило видання "Радіо Свобода".

Читайте також: Китай відпрацьовує повітряні удари по США, – Пентагон

У нещодавно опублікованому звіті міністерства оборони США, йшлося, зокрема, про те, що китайська армія нарощує свої можливості з проведення операцій за межами країни.

Представник китайського МЗС заявив, що розвиток національної оборони "направлено на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Китаю, і КНР має на це повне право".

В опублікованому 16 серпня звіті Міноборони США стверджувалося, що Народно-визвольна армія Китаю може продемонструвати "здатність вразити збройні сили США і союзників, а також військові бази в західній частині Тихого океану".

Програма модернізації китайської армії розрахована на кілька десятиліть. Її метою є створення військ на рівні світових стандартів до 2050 року.