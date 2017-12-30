У поліції прокоментували захоплення заручників у Харкові
Чоловік з вибухівкою, який забарикадувався у поштовому відділенні зв'язку № 13 "Укрпошта", що на вулиці Шевченка, 165 біля метро "Київська", хотів пограбувати будівлю.
Близько 14:00 30 грудня у Харкові біля торгового центру "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти". На місці події перебуває близько 20 поліцейських авто, які оточили територію біля будівлі.
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"Повідомлення про те, що до відділення "Укрпошти", розташованої на вулиці Шевченко, увійшов чоловік в масці з метою пограбування, надійшло до поліції 30 грудня близько 14:40. Перевірка триває. Про її результати буде повідомлено додатково", – додали правоохоронці.
За інформацією поліції, чоловік в будівлі "Укрпошти" утримує 11 осіб. Про захоплення заручників повідомив чоловік, дружина якого працює у відділенні. Зараз поліція перевіряє інформацію щодо кількості заручників.
За інформацією Геращенка, у відділі перебуває 9 заручників, а не 11. Серед них співробітники пошти і відвідувачі.
"В одне з відділень Укрпошти з метою збройного пограбування зайшов чоловік з предметом, схожим на пістолет. Грабіжник зрозумів, що він не може тепер спокійно покинути місце злочину з награбованим і він прийняв рішення заявити про те, що він бере всіх у заручники", – зазначив він.
Геращенко додав, що поліція запропонувала грабіжнику скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі.