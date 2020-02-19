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      У порту "Південний" навантажувач наїхав на двох людей, вони загинули: фото

      -
      У порту "Південний" внаслідок наїзду навантажувача загинули двоє людей / Фото Нацполіції

      В Одеські області водій автонавантажувача наїхав на двох людей. Їхнє життя не вдалося врятувати. Прикрий інцидент трапився у порту "Південний", що у місті Южне.

      Про трагедію зі смертельними наслідками інформує "Думская".

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      В Южному водій автонавантажувача не помітив співробітницю вагового комплексу та охоронця і наїхав на них,
      – йдеться повідомленні.

      Трагедія трапилася у порту "Південний", що на Одещині. Люди померли ще до приїзду медиків. У Нацполіції додали, що загиблі – це 45-річна працівниця складу та 22-річний охоронець. 

      Наразі у порту працюють слідчі. Водій перебуває у шоковому стані.

      одеса порт наїзд
      У результаті наїзду навантажувача загинули двоє людей

      Що відомо про порт "Південний"? Торговельний морський порт в місті Южне, на чорноморському узбережжі. Найбільший і найприбутковіший порт України. За даними American Association of Port Authorities у 2015 р. займав 91-ше місце за загальним вантажообігом серед портів світу.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Одеси Жертви Поліція Новини України
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