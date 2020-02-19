У порту "Південний" навантажувач наїхав на двох людей, вони загинули: фото

В Одеські області водій автонавантажувача наїхав на двох людей. Їхнє життя не вдалося врятувати. Прикрий інцидент трапився у порту "Південний", що у місті Южне.

Про трагедію зі смертельними наслідками інформує "Думская".

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В Южному водій автонавантажувача не помітив співробітницю вагового комплексу та охоронця і наїхав на них,

– йдеться повідомленні.

Трагедія трапилася у порту "Південний", що на Одещині. Люди померли ще до приїзду медиків. У Нацполіції додали, що загиблі – це 45-річна працівниця складу та 22-річний охоронець.

Наразі у порту працюють слідчі. Водій перебуває у шоковому стані.



У результаті наїзду навантажувача загинули двоє людей

Що відомо про порт "Південний"? Торговельний морський порт в місті Южне, на чорноморському узбережжі. Найбільший і найприбутковіший порт України. За даними American Association of Port Authorities у 2015 р. займав 91-ше місце за загальним вантажообігом серед портів світу.