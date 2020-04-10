У Російській колонії стався бунт через побої, 18 ув'язнених порізали собі вени: відео
Інцидент стався в Іркутській області в одній з колоній. В’язні почали бунтувати після того, як один із співробітників побив засудженого.
До Ради правозахисників Іркутської області надійшла інформація, що співробітник колонії побив засудженого.
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Після цього в’язень у знак протесту порізав собі вени і зняв відеозвернення. Він розповів, що побої – це звичне явище для російської в'язниці. Однак на цьому історія не завершилася. Співробітник колонії повернувся і побив в’язня ще раз.
У результаті ще 17 засуджених порізали собі вени. У колонії триває бунт, наразі там працює спецназ.
За оперативною інформацією, начальник Федеральної служби виконання покарань по Іркутській області дав команду "на розправу з провокаторами".
Правозахисники уже подали заяву про проведення перевірки на предмет ознак вчинення посадового злочину і скаргу в прокуратуру.
В’язень розповів про побої у колонії Росії: дивіться відео 18+
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