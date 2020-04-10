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      У Російській колонії стався бунт через побої, 18 ув'язнених порізали собі вени: відео

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      У РФ в'язень порізав собі вени через постійні побої / Скриншот з відео

      Інцидент стався в Іркутській області в одній з колоній. В’язні почали бунтувати після того, як один із співробітників побив засудженого.

      До Ради правозахисників Іркутської області надійшла інформація, що співробітник колонії побив засудженого.

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      Після цього в’язень у знак протесту порізав собі вени і зняв відеозвернення. Він розповів, що побої – це звичне явище для російської в'язниці. Однак на цьому історія не завершилася. Співробітник колонії повернувся і побив в’язня ще раз.

      У результаті ще 17 засуджених порізали собі вени. У колонії триває бунт, наразі там працює спецназ.

      За оперативною інформацією, начальник Федеральної служби виконання покарань по Іркутській області дав команду "на розправу з провокаторами".

      Правозахисники уже подали заяву про проведення перевірки на предмет ознак вчинення посадового злочину і скаргу в прокуратуру.

      В’язень розповів про побої у колонії Росії: дивіться відео 18+

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Кримінальні новини Постраждалі Протести Новини Росії
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