Масове вбивство у Росії: чоловік розстріляв сусідів, бо ті шуміли
Стрілянина з багатьма жертвами сталася у селищі Єлатьма біля російського міста Рязань: чоловік вбив сусідів через шум – ті начебто заважали йому спати. Загинули п'ятеро молодих людей віком від 22 до 31 року, серед яких і дівчина.
Стрілянина сталася у селищі Єлатьма Касимовського району Рязанської області Росії вночі 5 квітня. У триповерховому будинку чоловік розстріляв сусідів. Про це розповіли у телеграм-каналі MASH.
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Масове вбивство під Рязанню: усе, що відомо
- Один із мешканців будинку начебто через шум у недозволений час розстріляв п'ятьох сусідів, які заважали йому спати. Масове вбивство сталося приблизно о 22 годині вечора.
- Троє людей загинули в під'їзді будинку, серед яких 22-річна дівчина – вбивця поцілив їй у голову. Ще двох хлопців нападник розстріляв на вулиці. Усі четверо загиблих чоловіків – віком від 24 до 31 року.
- Після скоєного нападник кілька годин переховувався. Зрештою, правоохоронці затримали його неподалік будинку, де він мешкав, але від зброї – знаряддя вбивства – чоловік позбавився (мовиться про карабін "Вепр").
Що наразі відомо про нападника
- Звати його Антон Франчик (за даними телеграм-каналу BAZA),
- Йому 31 або 32 роки,
- Працював він у психоневрологічному диспансері.
Нападника, що вбив 5 сусідів, вже затримали / Фото телеграм-каналу MASH
Чоловік вбив 5 сусідів у селищі Єлатьма: дивіться розташування на карті
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