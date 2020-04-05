Масове вбивство у Росії: чоловік розстріляв сусідів, бо ті шуміли

Стрілянина з багатьма жертвами сталася у селищі Єлатьма біля російського міста Рязань: чоловік вбив сусідів через шум – ті начебто заважали йому спати. Загинули п'ятеро молодих людей віком від 22 до 31 року, серед яких і дівчина.

Стрілянина сталася у селищі Єлатьма Касимовського району Рязанської області Росії вночі 5 квітня. У триповерховому будинку чоловік розстріляв сусідів. Про це розповіли у телеграм-каналі MASH. Читайте також Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблі – фото, відео Масове вбивство під Рязанню: усе, що відомо Один із мешканців будинку начебто через шум у недозволений час розстріляв п'ятьох сусідів, які заважали йому спати. Масове вбивство сталося приблизно о 22 годині вечора.



Троє людей загинули в під'їзді будинку, серед яких 22-річна дівчина – вбивця поцілив їй у голову. Ще двох хлопців нападник розстріляв на вулиці. Усі четверо загиблих чоловіків – віком від 24 до 31 року.



Після скоєного нападник кілька годин переховувався. Зрештою, правоохоронці затримали його неподалік будинку, де він мешкав, але від зброї – знаряддя вбивства – чоловік позбавився (мовиться про карабін "Вепр"). Що наразі відомо про нападника Звати його Антон Франчик (за даними телеграм-каналу BAZA),

Йому 31 або 32 роки,

Працював він у психоневрологічному диспансері.

Нападника, що вбив 5 сусідів, вже затримали / Фото телеграм-каналу MASH Чоловік вбив 5 сусідів у селищі Єлатьма: дивіться розташування на карті