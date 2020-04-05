Массовое убийство в России: мужчина расстрелял соседей, потому что те шумели

Стрельба со многими жертвами произошла в поселке Елатьма у российского города Рязань: мужчина убил соседей из-за шума - те якобы мешали ему спать. Погибли пятеро молодых людей в возрасте от 22 до 31 года, в тому числе девушка.

Стрельба произошла в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области России в ночь на 5 апреля. В трехэтажном доме мужчина расстрелял соседей. Об этом рассказали в телеграмм-канале MASH . Читайте также Под Москвой из-за взрыва газа обрушился подъезд дома: есть погибшие – фото, видео Массовое убийство под Рязанью: все, что известно Один из жильцов дома якобы из-за шума в неположенное время расстрелял пятерых соседей, которые мешали ему спать. Массовое убийство произошло примерно в 22 часа вечера.



Три человека погибли в подъезде дома, среди которых 22-летняя девушка – убийца попал ей в голову. Еще двух парней он расстрелял на улице. Все четверо погибших мужчин – в возрасте от 24 до 31 года.



После совершенного стрелявший несколько часов скрывался. В итоге, правоохранители задержали его недалеко от дома, где он жил, но от оружия – орудия убийства – мужчина избавился (речь о карабине "Вепрь"). Что сейчас известно о напавшем Его имя Антон Франчиков (по данным телеграмм-канала BAZA ),

Ему 31 или 32 года,

Работал он в психоневрологическом диспансере.

Стрелка, который убил 5 соседей, уже задержали / Фото телеграмм-канала MASH Мужчина убил 5 соседей в поселке Елатьма: смотрите расположение на карте