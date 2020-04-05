Массовое убийство в России: мужчина расстрелял соседей, потому что те шумели
Стрельба со многими жертвами произошла в поселке Елатьма у российского города Рязань: мужчина убил соседей из-за шума - те якобы мешали ему спать. Погибли пятеро молодых людей в возрасте от 22 до 31 года, в тому числе девушка.
Стрельба произошла в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области России в ночь на 5 апреля. В трехэтажном доме мужчина расстрелял соседей. Об этом рассказали в телеграмм-канале MASH.
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Массовое убийство под Рязанью: все, что известно
- Один из жильцов дома якобы из-за шума в неположенное время расстрелял пятерых соседей, которые мешали ему спать. Массовое убийство произошло примерно в 22 часа вечера.
- Три человека погибли в подъезде дома, среди которых 22-летняя девушка – убийца попал ей в голову. Еще двух парней он расстрелял на улице. Все четверо погибших мужчин – в возрасте от 24 до 31 года.
- После совершенного стрелявший несколько часов скрывался. В итоге, правоохранители задержали его недалеко от дома, где он жил, но от оружия – орудия убийства – мужчина избавился (речь о карабине "Вепрь").
Что сейчас известно о напавшем
- Его имя Антон Франчиков (по данным телеграмм-канала BAZA),
- Ему 31 или 32 года,
- Работал он в психоневрологическом диспансере.
Стрелка, который убил 5 соседей, уже задержали / Фото телеграмм-канала MASH
Мужчина убил 5 соседей в поселке Елатьма: смотрите расположение на карте
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