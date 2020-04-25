У Румунії вночі пройшов землетрус: його відчули і в Україні

На Заході Румунії у прикарпатті вночі 25 квітня трапився підземний землетрус. Підземні поштовхи по тужністю 4,9 бала за шкалою Ріхтера були відчутними навіть в Одеській області.

Про суттєвий землетрус, який трапився близько 1 години ночі 25 квітня, повідомляє Румунський сейсмологічний центр.

Як відомо, епіцентр поштовхів розташований неподалік від крайнього Заходу Румунії у місті Текуч. Воно розташоване доволі близько від столиць Румунії та Молдови, а також від Одеси.

Відстань до сусідніх великих міст:

до Бухареста – 220 кілометрів;

до Кишинева – 215 кілометрів;

до Одеси – 370 кілометрів.

Схоже, значних руйнувань землетрус не завдав, але його було чути навіть в Одеській області. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Видання зазначає, що поштовхи були більш відчутними на Півдні Одеської області або ж у молдовському Буджаку. У самій Одесі їх відчули хіба що мешканці багатоповерхівок.

Епіцентр землетрусу в Румунії: дивіться карту