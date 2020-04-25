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      У Румунії вночі пройшов землетрус: його відчули і в Україні

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      Землетрус у Румунії 25 квітня 2020 - відчули навіть в Одесі
      У румунському прикарпатті стався землетрус магнітудою до 5 балів / ru.m.wikipedia.org

      На Заході Румунії у прикарпатті вночі 25 квітня трапився підземний землетрус. Підземні поштовхи по тужністю 4,9 бала за шкалою Ріхтера були відчутними навіть в Одеській області.

      Про суттєвий землетрус, який трапився близько 1 години ночі 25 квітня, повідомляє Румунський сейсмологічний центр.

      Як відомо, епіцентр поштовхів розташований неподалік від крайнього Заходу Румунії у місті Текуч. Воно розташоване доволі близько від столиць Румунії та Молдови, а також від Одеси.

      Відстань до сусідніх великих міст:

      • до Бухареста – 220 кілометрів;
      • до Кишинева – 215 кілометрів;
      • до Одеси – 370 кілометрів.

      Схоже, значних руйнувань землетрус не завдав, але його було чути навіть в Одеській області. Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

      Видання зазначає, що поштовхи були більш відчутними на Півдні Одеської області або ж у молдовському Буджаку. У самій Одесі їх відчули хіба що мешканці багатоповерхівок.

      Епіцентр землетрусу в Румунії: дивіться карту

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Молдова Новини Одеси Румунія Землетрус Новини України
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