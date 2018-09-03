У школі Харкова через бомбу скасували шкільну лінійку: подробиці

На подвір'ї школи №177 у Харкові виявили бомбу часів Другої світової війни. Через знахідку святкову лінійку з нагоди Дня знань довелося скасувати. Із небезпечної території евакуювали 550 осіб, з них – 235 учнів.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Харківській області.

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Бомбу знайшли вранці, лінійка ще не розпочалася. Дітей, батьків, вчителів – всіх евакуювали. Зараз вони в школі №23, яка розташована за 50 метрів. У 177 викликані вибухотехніки, і вони вже працюють,

– розповіли "Кореспондетну" у Харківській міськраді.

За даними поліції, снаряд часів Другої світової війни калібру 45 міліметрів був виявлений на вулиці Тюринській. Працівники вибухотехнічного управління харківської поліції вилучили небезпечну знахідку та вивезли її для подальшого знищення за межі міста.

Наразі поліцейські встановлюють, за яких обставин снаряд потрапив на пришкільну територію.

Відео зі снарядом на шкільному подвір'ї у Харкові: