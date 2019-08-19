У "Слузі народу" відреагували на висловлювання Бужанського про "тупу вівцю"

Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". У партії його слова назвали неприпустимими, але при цьому політсила закликала ЗМІ утримуватися від оціночних суджень щодо нардепів.

У "Слузі народу" засудили висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського стосовно журналістки журналу "Новое Время". Керівництво партії та фракції "Слуга Народу" принесло пані Духніч вибачення.

Як це було: Майбутній депутат Бужанський обізвав журналістку "тупою вівцею"

Однак у партії додали, що образливі слова Бужанського були, хоч і неетичною, але "достатньо зрозумілою реакцією" на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які він нібито має до СРСР та певних українських політиків.

"Слуга народу" закликала представників ЗМІ утримуватися від такого роду оціночних суджень, щоб не сприяти "наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків".

Чому Максим Бужанський обізвав журналістку?

Бужанського образило, що журналістка Ольга Духнич під час інтерв'ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Максим Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича. У свою чергу журналістка написала, що відповідати Бужанському не буде, бо це "як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який нагадив вам на рукав пальто".



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Хто такий Максим Бужанський?Блогер, який потрапив до нового парламенту по 25-му округу в Дніпрі. Бужанський відкрито критикує події Євромайдану і не приховує, що 10 років назад голосував за "Партію регіонів". Віктора Януковича він вважає хоч і не найвдалішим, але легітимним президентом, а 9 травня – справжнім святом.