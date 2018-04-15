У США розповіли, коли введуть санкції проти Росії та кого вони торкнуться

Сполучені Штати Америки у понеділок, 16 квітня, оголосять про нові санкції проти Російської Федерації у зв'язку з ситуацією в Сирії.

Про це розповіла посол США в ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Так, відповідаючи на питання, про наслідки, з якими стикаються Іран і Росія через підтримку дій президента Сирії Башара Асада, вона зазначила, що обмежувальні заходи будуть безпосередньо пов'язані з сирійським питанням.

"Ви побачите, що російські санкції будуть посилюватися. Міністр фінансів США Стівен Мнучін оголосить про це в понеділок, якщо він цього ще не зробив, і вони будуть спрямовані безпосередньо на компанії, що займаються постачанням обладнання і технологій, пов'язаних з використанням Асадом хімічної зброї", – наголосила дипломат.

Також Хейлі виключила можливість прямих переговорів Заходу з сирійським президентом Башаром Асадом.

"США ніколи не погодяться на прямі переговори з режимом Асада, тому що уряд президента Сирії "не достойний" участі у переговорах "один на один", – зазначила Хейлі.

Нагадаємо, американський посол Джон Хантсман відправив у російське МЗС лист, у якому йдеться про те, що влада США готує нові санкції проти Росії через підтримку сирійського президента Башара Асада.