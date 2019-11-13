У США журналісти почали розкривати дані про свої зарплати: цифри
Журналісти з різних засобів масової інформації США влаштували акцію. Вони почали поширювати дані про розмір своїх зарплат для того, щоб пролити світло на різницю в оплаті праці.
Детальний розмір зарлати описують в електронній таблиці, пише Bloomberg. При цьому автор допису залишається невідомим.
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Що перераховують журналісти:
- назву медіа;
- зарплату;
- досвід роботи;
- посадові обов'язки;
- можна вказати ще свою гендерну та етнічну приналежність.
Працівники ЗМІ вважають, що знання – це сила.
Чи не було б чудово знати, що роблять ваші колеги, скільки вони отримують, щоб ви могли використовувати це для можливості підвищення заралат?
– зазначено у документі.
Акцію влаштували для того, щоб допомогти один одному. Зарплата американських журналістів коливається від 28 до 400 тисяч доларів у рік.
Скільки заробляють журналісти у США:
- заступник редактора New York Times заробляє 145 тисяч доларів на рік;
- штатний автор у Vice отримує 62 тисячі доларів на рік;
- редактор CNN заробляє 110 тисяч доларів плюс бонус;
- співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. у штаті Айова отримує 33 тисячі доларів на рік;
- жіночий редактор у Vox Media заробляє 400 тисяч доларів на рік.
Повний список – дивіться за посиланням.
Зауважимо, що середня зарплата українців підвищується з кожним роком. У 2020 році вона становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень.
Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу