У США журналісти почали розкривати дані про свої зарплати: цифри

Журналісти з різних засобів масової інформації США влаштували акцію. Вони почали поширювати дані про розмір своїх зарплат для того, щоб пролити світло на різницю в оплаті праці.

Детальний розмір зарлати описують в електронній таблиці, пише Bloomberg. При цьому автор допису залишається невідомим.

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Що перераховують журналісти:

назву медіа;

зарплату;

досвід роботи;

посадові обов'язки;

можна вказати ще свою гендерну та етнічну приналежність.

Працівники ЗМІ вважають, що знання – це сила.

Чи не було б чудово знати, що роблять ваші колеги, скільки вони отримують, щоб ви могли використовувати це для можливості підвищення заралат?

– зазначено у документі.

Акцію влаштували для того, щоб допомогти один одному. Зарплата американських журналістів коливається від 28 до 400 тисяч доларів у рік.

Скільки заробляють журналісти у США:

заступник редактора New York Times заробляє 145 тисяч доларів на рік;

штатний автор у Vice отримує 62 тисячі доларів на рік;

редактор CNN заробляє 110 тисяч доларів плюс бонус;

співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. у штаті Айова отримує 33 тисячі доларів на рік;

жіночий редактор у Vox Media заробляє 400 тисяч доларів на рік.

Повний список – дивіться за посиланням.

Зауважимо, що середня зарплата українців підвищується з кожним роком. У 2020 році вона становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень.



Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу