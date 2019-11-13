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      У США журналісти почали розкривати дані про свої зарплати: цифри

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      Скільки заробляють американські журналісти
      Скільки заробляють американські журналісти / ranok.ictv.ua

      Журналісти з різних засобів масової інформації США влаштували акцію. Вони почали поширювати дані про розмір своїх зарплат для того, щоб пролити світло на різницю в оплаті праці.

      Детальний розмір зарлати описують в електронній таблиці, пише Bloomberg. При цьому автор допису залишається невідомим.

      Цікаво: Зарплати в Україні: у кого заробіток зменшився

      Що перераховують журналісти:

      • назву медіа;
      • зарплату;
      • досвід роботи;
      • посадові обов'язки;
      • можна вказати ще свою гендерну та етнічну приналежність.

      Працівники ЗМІ вважають, що знання – це сила.

      Чи не було б чудово знати, що роблять ваші колеги, скільки вони отримують, щоб ви могли використовувати це для можливості підвищення заралат?
      – зазначено у документі.

      Акцію влаштували для того, щоб допомогти один одному. Зарплата американських журналістів коливається від 28 до 400 тисяч доларів у рік.

      Скільки заробляють журналісти у США:

      • заступник редактора New York Times заробляє 145 тисяч доларів на рік;
      • штатний автор у Vice отримує 62 тисячі доларів на рік;
      • редактор CNN заробляє 110 тисяч доларів плюс бонус;
      • співробітник газетної мережі Lee Enterprises Inc. у штаті Айова отримує 33 тисячі доларів на рік;
      • жіночий редактор у Vox Media заробляє 400 тисяч доларів на рік.

      Повний список – дивіться за посиланням.

      Зауважимо, що середня зарплата українців підвищується з кожним роком. У 2020 році вона становитиме майже 13 тисяч, а до кінця 2022 – понад 16 тисяч гривень.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Середня зарплата українців за останні 6 років / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Гроші Новини США Зарплата Журналісти ЗМІ
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