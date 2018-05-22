У суді розглядають апеляцію Савченко

У Києві в Апеляційному суді у вівторок, 22 травня, розпочався розгляд апеляції зі сторони захисту нардепа Надії Савченко. Її інтереси представляють троє адвокатів – Олександр Шадрін, Костянтин Глоба та Юлія Ткач.

Про це передає РБК-Україна.

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Повідомляється, що на засіданні присутні двоє народних депутатів, які хочуть взяти Надію Савченко на поруки – нардепи Віталій Купрій та Віктор Шишкін.

ЇЇ адвокат Олександр Шадрін в ефірі "Громадського радіо" заявив, що за час голодування в СІЗО Надія Савченко схудла на 20 кілограмів.

Її організм уже дуже виснажений. Будь-яке голодування – це серйозне випробування для будь-якої людини. Вона п'є воду, були певні медичні втручання. Я так розумію, що якісь препарати їй доводилося приймати,

– повідомив адвокат.

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політикиня мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.