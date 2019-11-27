У такій ситуації може бути будь-який мер, – Острікова про справу Садового

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що може взяти на особисті поруки свого львівського колегу Андрія Садовому. Те саме під запропонував народний депутат України Павло Бакунець.

У прямому ефірі 24 каналу це прокоментувала народна депутатка 8 скликання Тетяна Острікова, яка зазначила, що на засіданні було багато очільників міст. Наприклад, Мішель Терещенко – мер Глухова, Ігор Гринів – мер Золочева та керівники інших міст Львівщини. Також був представник асоціації міст України.

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Не може йтися про політичні суперечності у такій справі, тому що всі представники місцевого самоврядування розуміють, що мер, який залучив інвестора, забезпечив ухвалу міською радою законних, колегіальних рішень і для виконання цих рішень підписав договір, не може нести відповідальність за зловживання владою,

– наголосила Тетяна Острікова.

"Тим більше, що в такій ситуації може бути будь-який мер, який підписує рішення про виділення земельних ділянок. Тому ми дуже вдячні меру Києва Віталію Кличку, очільникам інших міст, колишнім народним депутатам, які розуміють всю абсурдність висунутих звинувачень", – додала екснардепка.

Також вона припустила, що ця справа може бути пов'язана з медіаактивами дружини Андрія Садового Катерини.

Ми можемо різні конспірологічні версії висувати, зокрема можемо пов’язувати таку активізацію справи і з діяльністю 24 каналу. Ми знаємо, що канал завжди об’єктивно і критично висвітлює дії державних органів або осіб, які зараз масово повертаються в Україну і роблять вигляд, що керують державою,

– підсумувала Тетяна Острікова.

Дивіться відео повного коментаря Тетяни Острікової:

Чому САП оголосила підозру Садовому

21 листопада САП оголосила Садовому підозру у справі будівництва індустріального парку у Рясному під Львовом, яке планує розпочати іноземна компанія СТР. Мовиться про старе провадження, в межах якого правоохоронці кілька разів 2016 року проводили обшуки у міськраді Львова. Самого ж Садового у липні 2017 року викликали на допит у ГПУ, коли її ще очолював Юрій Луценко.

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У 2016 році прокуратура заявила, що міськрада Львова задешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 мільйони гривень. На думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 мільйонів гривень.

Підозру у цій справі оголосили також Сергієві Коровайнику, який раніше був керівником управління земельних ресурсів ЛМР.

Що каже про підозру сам Садовий

Андрій Садовий пояснював, що у повідомленні про підозру мовиться, що земля надана компанії не належить громаді міста.

Водночас Андрій Садовий показав рішення Апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, 27 березня 2019 року суд ухвалив кінцеве рішення: ця земля була і залишається власністю громади Львова. За його словами, мерія мала право здавати її в оренду і продавати.

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Щодо звинувачення у заниженні ціни, то Садовий відповів, що згідно з інвестиційним конкурсом, компанія CTP отримала право орендувати земельну ділянку, а також уклала відповідну угоду. Після цього скористалася своїм правом викупити землю.

Мер Львова підкреслив, що ЛМР не має права оцінювати вартість землі. Це здійснює сертифікована компанія.

Дивіться відео про невідомих "протестувальників" під судом: