У центрі Києва силовики штурмують офіс Зеленського: відео

У п'ятницю, 11 січня, в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва увірвалися силовики.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv INFO.

Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

Офіс розташований на Льва Толстого за адресою Велика Васильківська, 21. У будинку перебуває близько 20 поліцейських,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, відомо, що на місце події прибули чотири наряди поліції. Наразі причини штурму невідомі.

На відео видно, як група молодиків намагається прорватись у приміщення офісу, але їх не пускає охорона артиста.

Дивіться відео штурму офісу Володимира Зеленського у Києві:

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.