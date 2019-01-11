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      У центрі Києва силовики штурмують офіс Зеленського: відео

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      У Києві силовики штурмують офіс Зеленського
      У Києві силовики штурмують офіс Зеленського / Фото з відкритих джерел

      У п'ятницю, 11 січня, в офіс шоумена і лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в центрі Києва увірвалися силовики.

      Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv INFO.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      Офіс розташований на Льва Толстого за адресою Велика Васильківська, 21. У будинку перебуває близько 20 поліцейських,
      – йдеться в повідомленні.

      Окрім того, відомо, що на місце події прибули чотири наряди поліції. Наразі причини штурму невідомі.

      На відео видно, як група молодиків намагається прорватись у приміщення офісу, але їх не пускає охорона артиста.

      Дивіться відео штурму офісу Володимира Зеленського у Києві: 

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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