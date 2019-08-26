У центрі Києва стріляли із гранатомета: що кажуть у поліції

Нічний обстріл Мостобуду в Києві правоохоронці кваліфікували як теракт. Наразі у столиці введений спеціальний оперативний план "Сирена" з пошуку зловмисників.

Гучний вибух у центрі Києві прогримів в ніч 26 серпня. Невідомі обстріляли з гранатомета будівлю Мостобуду. Вона розташована на вулиці Паньківській, поблизу – головний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ймовірно зловмисники стріляли із РПГ-7.

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На щастя, в результаті обстрілу ніхто не постраждав, проте гучний звук від вибуху чули не лише в сусідніх будинках, а й по всьому району.



Слідчо-оперативна група працює у будівлі, в яку поцілили з гранатомета

У поліції кажуть: на пошук стрільців кинули весь особовий склад поліції столиці. Правоохоронці опрацьовують відео з камер відеонагляду. Вони могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.

За непідтвердженою інформацією, поліція розшукує двох осіб на мопеді. Обстрілявши будівлю Мостобуду вони зникли у невідомому напрямку.



Експерти працюють зі знайденими частинами снаряду

Санкція статті, за якою поліція відкрила кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна.