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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      У Вищому антикорупційному суді очікують, що Рада вирішить питання його "правової невизначеності"

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      Євген Крук
      Євген Крук / Громадське

      Рада мусить прийняти закон, який усуне "правову невизначеність" в роботі Вищого антикорупційного суду (ВАКС). В іншому випадку існує ризик скасування вироків суду через Європейський суд з прав людини.

      Про це розповів заступник очільника Антикорупційного суду Євгеній Крук в ефірі "Громадського".

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      Наразі існує конфлікт норм, деяка невизначеність з підсудністю ВАКС, і вона повинна бути усунена. Вона може бути усунена як в сторону зменшення кількості справ, так і в бік більшої їх кількості,
      – зауважив Крук.

      Він зазначив, що у рамках закону ВАКС має отримати чіткі повноваження на розгляд справ або виключно Національного антикорупційного бюро, або на розгляд інших корупційних справ. Крук зауважив, що у справах НАБУ корупційні суми набагато вищі, ніж в інших.

      Суддя пояснив, що суду можуть залишити близько 200 справ, які розслідує НАБУ, або 3600 усіх справ, включно з тими, в яких брали участь інші правоохоронні органи, а там суми набагато менші ніж 500 тисяч.

      Крук наголосив, що прийняття такого законопроєкту є вкрай важливим кроком, оскільки існує значний ризик скасування вироків суду шляхом звернення до Європейського суду з прав людини.

      В ЄСПЛ є стаття 6, яка вимагає, щоб справа слухалася судом. Якщо буде деяка невизначеність, чи є ми судом, це може бути підставою для скасування рішення,
      – пояснив він.

      Вищий антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня у Києві за адресою проспект Перемоги, 41, що поруч з НАБУ та САП.

      Важливо! Спеціалізована антикорупційна прокуратура затвердила та направила до Антикорупційного суду першу справу.

      Як працюватиме Антикорупційний суд? Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, а також декларуванням неправдивої інформації. Суд загалом налічує 38 суддів, а саме: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Голова суду – 37-річна Ольга Танасевич – повинна обіймати посаду 3 роки.


      Які справи розглядатиме Антикорупційний суд / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд
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