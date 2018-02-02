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Володимир Шередега

У Європі не повинні давати політичного притулку таким, як Гужва та Портнов

08:49, сьогодні 275
Гужва
Гужва / РИА Новости Украина

Політичний притулок нашим втікачам типу Гужви або Портнова дають в цивілізованих країнах Європи.

З цим в них поки що жодних проблем не виникає.

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Це свідчить про те, що наша діюча державна система не просто не може, або не хоче нічого зробити зі своїми ворогами, які підпилюють її із середини. А ще й про те, що ми не можем навіть повноцінно довести і показати цивілізованому світу, що ці вороги є його ворогами.

Вони працюють на Росію в її інформаційній війні з усім світом. Але політичного притулку такі, як Гужва, в Росії просити не хочуть. Бо їм його надають у тому світі, який вони намагаються знищити.

В першу чергу в тому є наша провина. Бо ми так і не спромоглися пояснити Європі, переконати її в тому, що загрозою є Росія. Що воювати прийдеться, як завжди, з Росією.

І якщо ми не витримаємо, наступною ж чергою воювати одразу прийдеться також і усім їм. В ідеалі персонажі типу Гужви мали б не тікати з України, а посидіти хоча б декілька років в українській тюрмі.

При трошки гіршому раскладі останнім пристанищем для них, як для Віктора Януковича має ставати Російська Федерація. Адже в таких персонажів немає жодного морального права перебувати в якійсь іншій країні, окрім тієї, на боці якої вони ведуть інформаційну війну.

Не має бути і фізичної можливості на те. Тому що в самій Європі вони будуть ще ефективніше розповідати Європі про нас свою російську брехню.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія АТО Публікації Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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