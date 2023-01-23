Є питання до СБУ, будем розбиратися, – нардеп Костенко про вбивство агента Кірєєва

Убивство Кірєєва сталось ще в березні. Нині ця історія набирає нових фарб, бо є питання до СБУ, й у цьому питанні слід добре розібратися.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Начальник ГУР України Кирило Буданок сказав, що чудово знає людей, які стратили Кірєєва.

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Комітет Верховної Ради буде розбиратись у питанні

Костенко зазначив, що говорив з Будановим і Кірєєв не був ніяким зрадником. Ми поховали його як героя з почестями, Президент вручив йому державну нагороду. Тому треба розбиратись, як так сталось, що вбили людину?

Ми зараз нікого не звинувачуємо в убивстві, це може зробити тільки суд. Однак ті факти, які ми маємо, й ті факти, які розповів голова розвідки, якому ми не можемо не довіряти, бо ми бачимо як працює наша військова розвідка, як він був захоплений, хто його затримав і через який час він був убитий, то перші питання, як це сталося і чому,

– зауважив військовий ЗСУ.

Він додав, що Комітет Верховної Ради буде розбиратись у цьому питанні також. Будуть запрошені представники СБУ, а також ДБР, які розслідують цю справу.

Хаос у спецслужбах на початку вторгнення

За словами секретаря Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, на початку повномасштабного вторгнення дійсно був певний хаос у спецслужбах. Однак це не виправдовує вбивства, навіть за підозру у шпигунстві, бо звинувачувати може лише суд, та все одно смертної кари в нас немає.

"У нас є факт того, що людина була затримана в Києві СБУ, а за годину вона була знайдена вбитою. Це питання, на які нам потрібно відповісти, за що був убитий громадянин України. Як потім скаже голова військової розвідки, людини, яка зробила багато задля захисту суверенітету", – наголосив Костенко.

Як він зазначив, Кірєєв попередив про те, що Росія готує десант на Гостомель. Загалом мав дуже багато цінної інформації. Був учасником переговорної групи з боку України, завдання якої тоді було виграти час, аби налагодити постачання зброї, підняти суспільство, міжнародних партнерів, налагодити армію тощо.

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Буданов принципова людина

Військовий ЗСУ продовжив, що Буданов принципова людина, командир, який відстоює своїх підлеглих. З точки зору Костенка, це зараз відбувається, бо з 5 березня ця справа замовчувалась, ніхто про це не говорив. Це також було для того, щоб підсвітити тему.

Стався такий інцидент, убивство, й ми маємо розібратись, чому це сталось. Кірєєв відігравав важливу роль, як співробітник ГУР і з 2014 року, й зараз на початку повномасштабного вторгнення. Він мав багато інформації про керівництво держави, про керівництво банківської системи, і його вбивство могло мати наслідки,

– підкреслив секретар Комітету Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки.

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