Лукашенко хоче жити далі: якими засобами Путін намагається змусити Білорусь вступити у війну
Президент Росії Владімір Путін не полишає спроб змусити Білорусь відкрито вступити у війну проти України. Однак самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко тепер переймається не політичними іграми, а власним здоров'ям.
Таку думку 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, Лукашенко прагне зробити крок назад з війни, а не поглиблюватись у неї.
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"Лукашенко точно не готовий вступати у війну. Тепер він опікується власним здоров'ям, бо хоче жити далі", – сказав Бурлаков.
Крім того, Білорусь так само не має ресурсів і відповідного війська для повномасштабних бойових дій.
Путін поставив на ядерку, але промахнувся
Остаточне рішення про переміщення ядерної зброї до Білорусі ухвалили саме для того, щоб переконати Лукашенка вступити у війну проти України. Але оскільки розміщені в Україні й Польщі ЗРК Patriot можуть збивати "Іскандери", задум російського диктатора не здійсниться.
"Путін зробив загрозу для Лукашенка, але застосувати її навряд чи буде здатний", – констатував журналіст.
Росія тисне на Білорусь: останні новини
- Упродовж останніх місяців не припиняються розмови про те, чи приєднається Білорусь до Росії у повномасштабній війні проти України. Засновник BYPOL Олександр Азаров зазначив, що Алєксандр Лукашенко вже не має контролю над білоруською армією, тому вона може підпорядкуватися наказу Владіміра Путіна.
- Вранці 25 травня стало відомо, що Москва та Мінськ домовились про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Аналітики ISW вважають, що в такий спосіб російське військове керівництво хоче отримати доступ до всіх військових потужностей Білорусі.
- Після подій на Бєлгородщині в Росії самопроголошений президент Білорусі звільнив головного прикордонника країни. Не виключено, що Лукашенко турбується про надійний захист кордонів країни.