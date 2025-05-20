Україні може бути вигідно, якщо Трамп вийде із переговорів щодо завершення війни

Дональд Трамп неодноразово говорив про ймовірність виходу США із переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Поки невідомо наскільки це реалістична можливість, проте становище Росії у протистоянні може змінитись.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зазначивши, що переговори, які відбувались нещодавно у Стамбулі були російсько-американськими. Українці, на його думку, виступали імітаторами процесу. Позитивним є те, що вдалось домовитись про обмін полоненими 1000 на 1000.

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Участь України у перемовинах

Валерій Чалий зауважив, що російсько-американські перемовини продовжуються, а Україні треба знайти спосіб доєднатись до цього, щоб реалізувати власні цілі.

Важливо! Дональд Трамп заявив, що має внутрішню "червону лінію", після якої США можуть припинити участь у мирних переговорах щодо війни в Україні, але розголошувати її не збирається. На його думку, публічне озвучення такої межі лише ускладнить переговорний процес. Трамп також зазначив, що, на його переконання, США взагалі не мали втручатися у цю війну.

Раніше у Європі говорили, якщо результатів після перемовин у Стамбулі не буде, то вони вводитимуть санкції проти країни-агресорки. США поки не планують приєднатись до цих обмежень, які стосуються ембарго на нафту та вторинних санкцій.

Нам відсторонення Дональда Трампа від позиції посередника зараз, мені здається, вже буде вигідним. Але у випадку, якщо США перейдуть від посередництва до підтримки України разом з Європою,

– сказав дипломат.

Він підкреслив, що важливо, аби лідер США не створював проблем для України в контексті постачання зброї та санкцій проти Росії. Тобто, щоб він дозволив діяти проти окупантів без його участі.

Я очікую послаблення Росії. Там можуть вимушено перейти до реальних переговорів. У них (у росіян – 24 Канал) виникло питання фінансування війни на наступний рік. Коли вам розказують, що готові воювати 20 років, то знайте, що це вже сигнал, який можна читати навпаки,

– пояснив Валерій Чалий.

Зараз же, за його словами, росіяни нарощують свою переговорну позицію на суходолі. Україна має шанс це робити на морі, у повітрі та у внутрішній політиці, показуючи неможливість зміни ситуації.