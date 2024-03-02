"Тут пів будинку рознесло": у мережі публікують наслідки атаки дроном по Санкт-Петербургу

Вночі 2 березня Санкт-Петербург раптово атакував невідомий безпілотник. У мережі публікують наслідки "успішної" роботи російської ППО.

Ймовірною ціллю атаки ЗМІ називали місцеву нафтобазу "Струмки", яка розташована біля пошкодженого будинку. Однак російські засоби боротьби знову відпрацювати не так, як було потрібно.

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Атака на Петербург

Вночі 2 березня невідомий безпілотник атакував Санкт-Петербург. Російські ЗМІ писали, що "славнозвісна пе-пе-о" працює по ньому. Згодом очевидці почали повідомляти, що поряд з одним із будинків нібито впали уламки БпЛА.

Відомо, що уламки впали на житловий будинок у Красногвардійському районі міста. Зазначається, що балкони у будинку зруйновані, пошкодження видно на всіх поверхах — близько 100 мешканців тимчасово евакуювали.

Тут половину будинку рознесло, пацани. БпЛА упав,

– ділиться очевидець.

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Далі цей же росіянин розповів, що він стояв у сусідньому будинку і й бачив безпосередньо влучання в об'єкт. За його словами, там "все повибивало".

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За словами місцевої влади, постраждалих немає. Через деякий час після першого удару російські пропагандисти почали писати про загрозу повторного удару – якого так і не сталося.

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