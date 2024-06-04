Удар з HIMARS по ППО біля Бєлгорода: в ISW проаналізували реакцію росіян

В перших числа червня Україна, ймовірно, завдала удару по батареї російської ППО С-300/400 у Бєлгородській області. Геолокаційні кадри свідчать, що пошкоджені 2 пускові установки та командний пункт.

В Інституті вивчення війни повідомляють, що знищені російські системи були розташовані приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківщини.

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Інститут вивчення війни проаналізував заяви росіян щодо удару по Бєлгородщині

Повідомляється, що система С-300/400 була розташована приблизно за 60 кілометрів від нинішньої лінії фронту на півночі Харківщини та понад 80 кілометрів від самого Харкова. Це підпадає під радіус дії HIMARS, але перевищує радіус дії інших систем РСЗВ, які використовують українські війська для ударів по Бєлгородській області.

Російські джерела стверджують, що ЗСУ застосували для атаки американські системи HIMARS, однак українські офіційні особи ще не прокоментували цей удар.

Ймовірний удар HIMARS по Бєлгородській області трапився після того, як США дозволили Україні завдавати ударів по військових цілях у прикордонних російських районах із Харківщиною своєю зброєю.

Російські джерела, ймовірно, продовжуватимуть характеризувати будь-який успішний удар у Бєлгородській області як удар HIMARS, незалежно від використовуваної системи,

– припустили в ISW.

Що передувало