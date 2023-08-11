Під прицілом були пілоти, які вчитимуться на F-16: Росія спрямувала 4 "Кинджали" на Прикарпаття

Росія зранку 11 серпня завдала удару по Івано-Франківській області аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Усі ракети окупантів летіли в напрямку Прикарпаття.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що всі 4 ракети "Кинджал", за попередньою інформацією, прямували на Івано-Франківщину, пише 24 Канал. Про це Ігнат сказав, відповідаючи на питання, чи не намагалася Росія атакувати урядовий квартал у Києві.

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Росія обстрілами намагається завадити Україні перейти на західну техніку

Як відомо, один з чотирьох "Кинджалів" вдалося перехопити в межах Київської області. Решта ракет влучили біля аеродрому Коломия в Івано-Франківській області.

Юрій Ігнат розповів, що під прицілом ракетної атаки росіян були українські молоді пілоти, які скоро мають поїхати на навчання. Мовиться про навчання пілотів на західній техніці, зокрема F-16.

Речник Повітряних Сил зазначив, що ворог обстрілом "Кинджалами" хотів завдати удару по українській молоді, "позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на західні зразки техніки".

Водночас він наголосив, що ракетні атаки не приносять успіху окупантам. Зокрема, окрім того, що один "Кинджал" було збито, ще один потрапив у житловий будинок на Прикарпатті.

Подробиці ракетної атаки на Прикарпатті