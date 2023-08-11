Під прицілом були пілоти, які вчитимуться на F-16: Росія спрямувала 4 "Кинджали" на Прикарпаття
Росія зранку 11 серпня завдала удару по Івано-Франківській області аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Усі ракети окупантів летіли в напрямку Прикарпаття.
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що всі 4 ракети "Кинджал", за попередньою інформацією, прямували на Івано-Франківщину, пише 24 Канал. Про це Ігнат сказав, відповідаючи на питання, чи не намагалася Росія атакувати урядовий квартал у Києві.
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Росія обстрілами намагається завадити Україні перейти на західну техніку
Як відомо, один з чотирьох "Кинджалів" вдалося перехопити в межах Київської області. Решта ракет влучили біля аеродрому Коломия в Івано-Франківській області.
Юрій Ігнат розповів, що під прицілом ракетної атаки росіян були українські молоді пілоти, які скоро мають поїхати на навчання. Мовиться про навчання пілотів на західній техніці, зокрема F-16.
Речник Повітряних Сил зазначив, що ворог обстрілом "Кинджалами" хотів завдати удару по українській молоді, "позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на західні зразки техніки".
Водночас він наголосив, що ракетні атаки не приносять успіху окупантам. Зокрема, окрім того, що один "Кинджал" було збито, ще один потрапив у житловий будинок на Прикарпатті.
Подробиці ракетної атаки на Прикарпатті
- За даними Повітряних Сил ЗСУ, близько 10 ранку росіяни здійснили пуски 4 "Кинджалів" з чотирьох літаків МіГ-31К. Пуски ракет здійснювались з повітряного простору Тульської та Липецької областей.
- Ракети прямували у район аеродрому Коломия Івано-Франківської області.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що російська ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім'я з трьома дітьми. Унаслідок атаки загинув 8-річний хлопчик.
- Також вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.
- У Києві падіння уламків ракети зафіксували на території однієї з дитячих лікарень. Крім того, уламки впали в Оболонському районі та пошкодили дах приватного будинку.
- Зазначимо, що це вже третя російська атака росіян за останні тижні по аеродромах на Заході України. До цього окупанти двічі атакували аеродром у Старокостянтинові. Для обстрілів, окрім "Кинджалів", Росія використовує крилаті ракети "Калібр" і Х-101.