Путін заявив про удар "Орешником" по Дніпру: аналітики кажуть, що це "інша" ракета

Владімір Путін заявив, що Росія застосувала проти України свою новітню розробку. Також диктатор похвалився, що жодні протиракетні засоби Заходу не здатні перехопити цю ракету.

20 листопада посольство США повідомляло про наміри Росії завдати особливо потужного удару по Україні. Це попередження збіглося із інформацією про те, що окупанти планують випробовувати під Астраханню балістичну ракету "Рубеж", яка у три рази потужніша за "Іскандер". Очікувалося, що саме її Москва планує застосувати проти України, передає 24 Канал із посиланням на Defence Express.

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Путін грає на нервах Заходу

Вранці 21 листопада ракетної атаки зазнало місто Дніпро. У Повітряних силах заявили, що один зі снарядів, який був запущений по місту, – це міжконтинентальна балістична ракета. ЗМІ переконували, що це був саме той "Рубеж".

У вечірньому зверненні Путін підтвердив удар по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності, одначе чомусь назвав її "Орешником".

У більшості, певно, виникло запитання, що це за така нова "зброя", про яку у відкритому доступі взагалі нема жодних даних.

Аналітики кажуть: не виключено, що оце позначення "Орешник" цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ракетою, яка більш відома власне як РС-26 "Рубеж".

Така "двоїстість" для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як "Изделие 504", хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101,

– пояснили експерти.

Тоді чому Путін використав саме назву "Орешник"

Можна припустити, що Путін, називаючи "Рубеж" "Орешником", хотів залякати Захід, створивши у нього враження, що, мовляв, у розпорядженні Росії начебто з’явились до цього моменту нові та невідомі ракетні спроможності.

Очільник Кремля знову звернувся до своєю улюбленої тактики "стратегічної невизначеності".