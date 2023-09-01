Буданов "збив з ніг" Пєскова: у Кремлі проковтнули язик через удар по аеродрому у Пскові з Росії
Уночі 30 серпня безпілотники атакували російські військові літаки Іл-76 у Пскові. Після того, як у ГУР МО заявили, що удар по літаках був завданий з території Росії, у Кремлі "проковтнули язика".
Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив ЗМІ, що аеродром у Пскові атакували дрони, які були запущені з території Росії. Водночас Буданов, не уточнив, чи удар завдали безпосередньо українські бійці, чи російські партизани.
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Пєсков не зміг прокоментувати заяву Буданова
Після цього заяву керівника ГУР МО попросили прокоментувати речник Кремля Дмітрія Пєскова. Прессекретар Путіна ні з того ні з сього відмовився коментувати висловлювання Буданова.
Це прерогатива наших військових. Тому я рекомендую звернутися до них,
– сказав він.
Цікаво, що після атаки дронів Пєсков, як то кажуть, без суду й слідства, звинуватив в ударі по Росії країни Балтії. Йому відповіла очільниця латвійської Міноборони Інара Мурнієце, яка назвала "абсурдною вигадкою" твердження прессекретаря Путіна про те, що нібито Латвія причетна до атаки дронів.
Ймовірно, Пєсков тепер обережно висловлюється після свого зникнення, яке пов'язують зі скандальною заявою про те, що вибори у Росії не демократія, а дорога бюрократія.
Атака дронів на Псков: подробиці
- 30 серпня відразу 6 російських регіонів опинилися під ударом дронів. Це була одна з найбільш масованих атак дронів по Росії.
- Вибухи пролунали на аеродромі у Пскові, який розташований за 700 кілометрів від України. Російські пропагандисти почали звинувачувати в ударі країни Балтії, мовляв, в України немає такого озброєння.
- Втім, і тут пропагандисти сильно помиляються, оскільки Україна випробувала далекобійну ракету.
- Разом з тим, унаслідок удару у Пскові було знищено щонайменше два літаки Іл-76 та ще стільки ж серйозно пошкоджені. Про це також свідчать і супутникові знімки Planet Labs.
- Журналісти отримали від джерела в ГУР знімок екрана з інфрачервоної камери одного з дронів, який застосовували під час атаки. На ньому видно результат одного з влучань, унаслідок якого два Іл-76 було пошкоджено.