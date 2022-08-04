Влучили ще й по "гуманітарці та міндобривам": нові деталі удару ЗСУ по Антонівському мосту

Уночі 4 серпня ЗСУ вдарили по Антонівському залізничному мосту на Херсонщині. Під час атаки наші військові завдали втрат окупантам.

ЗСУ вдарили по мосту рівно опівночі. Унаслідок цього вдалося знищити й вагони з боєприпасами ворога, які той підігнав до моста.

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Втрати окупантів під час атаки

Точним ударом нашим воїнам вдалося влучити в Антонівський залізничний міст. Крім того, наші війська, ймовірно, знищили вагони з технікою та боєприпасами, які були біля мосту.

Попадання схоже були не тільки по самому мосту, а і по "гуманітарці і міндобривам",

– йдеться в повідомлення СтратКому ЗСУ.

Удар по Антонівському мосту: дивіться відео

Попередні атаки мостів на Херсонщині

На Херсонщині, більшість території якої, включно з адміністративним центром, перебувають під тимчасовою окупацією є 3 переправи через Дніпро, які активно використовували окупанти – Антонівський міст, Антонівський залізничний міст та міст через Каховську ГЕС. Усі 3 споруди стали ціллю для ЗСУ, оскільки це створить максимально несприятливі умови для окупантів, що дозволить нашим військам успішно йти в контрнаступ.

Антонівські мости є надзвичайно важливими для ворога. Ще 26 липня ЗСУ завдали точного удару по Антонівському мосту та серйозно пошкодили його – навіть окупанти це визнали та зараз намагаються відремонтувати його. Під час цієї ж атаки пошкоджень зазнав і залізничний міст.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк напередодні зіронізував, що Антонівський міст натякає окупантам, що пора робити "жест доброї волі" й забиратися геть з українського Херсона.

Окупанти стягують резерви на Південь для того, аби уникнути контрнаступу ЗСУ та навіть почати власний наступ, однак наші воїни просуваються на території Херсонщини – тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій 2 серпня повідомив про звільнення 53 населених пунктів області.

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