У Дніпрі зросла кількість жертв: у місті оголошено день жалоби

Росіяни в ніч на 23 лютого вдарили дроном-камікадзе по багатоповерхівці у Дніпрі. На жаль, зросла кількість загиблих внаслідок атаки.

Рятувальники знайшли під завалами тіло загиблої жінки. Раніше надзвичайникам вдалося деблокувати тіло чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.

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Що відомо про загиблих

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що рятувальникам вдалося знайти тіло другої людини, загиблої внаслідок російської атаки по дев'ятиповерхівці.

Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8 та 9 поверхами знайшли тіло жінки. Загалом трагічна ніч забрала життя двох людей. Бракує слів,

– написав він.

Зазначимо, що о 16:26 Сергій Лисак повідомив, що з-під завалів деблокували тіло чоловіка. Він відпочивав у квартирі, коли в його дім прилетів російський "Шахед". Раніше цих дніпрян вважали зниклими безвісти – була надія, що вони в момент удару перебували не вдома. Однак пошукові роботи довели зворотнє.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що 24 лютого у місті офіційно оголошено днем жалоби. На всіх державних спорудах приспустять державні прапори, а підприємствам чи організаціям усіх форм власності рекомендують вивісити стяги України з чорними стрічками.

Атака на Україну