У Харкові жінка дивом вціліла після удару по будинку, під завалами її сім'я
Джерело:Суспільне
Вночі росіяни влучили у п'ятиповерховий житловий будинок у Харкові. Деякі містяни залишилися без житла, зокрема пані Олена. Їй дивом вдалося вцілити – жінка вийшла прибрати скло після першого вибуху.
Олена жила із родиною на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, в який влучила Росія. Її квартира повністю зруйнована.
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Рідних Олени шукають під завалами
Олена згадала, що перший вибух пролунав близько опівночі – тоді вибуховою хвилею у під'їзді вибило вікна. Жінка пішла до сусідів, щоб разом прибрати бите скло, і тоді друга ракета поцілила вже по їхньому будинку.
Жінку з під'їзду витягли рятувальники. На щастя, вона неушкоджена. Однак її квартира повністю зруйнована. Журналісти повідомили, що рятувальники продовжують шукати чоловіка та мати Олени.
Наслідки удару по Харкову: фото ОВА, Суспільне, Терехов
Що відомо про атаку на Харків
- В ОВА повідомили, що росіяни почали завдавати ударів по Харкову о 23:50. Зокрема ворог влучив у пʼятиповерховий житловий будинок.
- Частково зруйновані з 3-го по 5-й поверхи, виникла пожежа.
- О 00:15 ворог завдав повторного удару, коли на місце удару прибули медики та рятувальники. Пошкоджено пожежний автомобіль та авто "швидкої".
- Рятувальники продовжують розбирати завали, однак на цю мить відомо, що внаслідок удару загинули 3 людини. Постраждали 25 людей, з них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під завалами можуть перебувати ще четверо громадян.
- Також ворог влучив по території цивільного підприємства, загинув чоловік 1959 року народження. Ще одне влучання відбулось у триповерхову адміністративну будівлю.