Квіти, листівки та іграшки: на місці теракту в Умані люди створюють стихійний меморіал

Росія випустила крилату ракету по Умані на Черкащині, внаслідок чого постраждало та загинуло чимало людей. Згодом стало відомо, що місцеві на знак пошани до жертв цього теракту принесли різні речі на місце події.

У п'ятницю, 28 квітня, окупанти вчергове довели, що є терористами, вдаривши, зокрема, по житловому будинку в Умані. Через певний час ЗМІ повідомили, що до зруйнованої багатоповерхівки місцеві жителі приносять квіти, листівки та дитячі іграшки.

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Стихійний меморіал

За попередньо інформацією, росіяни випустили по будівлю саме ракету Х-101. Станом на 18:30, 26 квітня було відомо про 23 загиблих людини. Серед них – чотири дитини.

Вочевидь, з холодним поглядом дивитися на наслідки того, що заподіяли російські терористи, – вдасться далеко не кожному.

Я сама з Харкова... Я не знаю нікого з цих людей, але мені від цього не менше їх шкода. Бо я вже бачила це і бачу досі,

– розповіла зі сльозами на очах дівчина, що принесла квіти до зруйнованого будинку.

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Інші деталі цього теракту

Житловий будинок, у який влучила ракета, розташований на вулиці Комарова. Однак, окрім нього, було також пошкоджено близько 10 інших багатоповерхівок, що розташовуються поруч. Власне, у них повилітали вікна.

Цю подію коментував, зокрема, Президент України Володимир Зеленський. Український лідер наголосив, що усіх причетних до цього воєнного злочину обов'язково притягнуть до відповідальності. За його словами, лише спільними зусиллями ми зможемо перемогти агресора.

Водночас українські прикордонники не забарились з відповіддю ворогу. У пресслужбі структури опублікували відео, на якому видно, у який спосіб українські воїни вирішили помститися загарбникам.

За попередньо інформацією, 18 людей травмовано через цей обстріл. З них дев'ятеро – госпіталізовано в лікарні.