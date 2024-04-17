Шістьох людей ще шукають, – в Чернігівській ОВА повідомили деталі після страшного удару

Вранці 17 квітня російську окупанти завдали трьох ракетних ударів по центру Чернігова. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, університет, лікарня. На жаль, відомо про десятки постраждалих та 15 загиблих.

Радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван розповів 24 Каналу, що поранення різного ступеня важкості зазнали майже 70 людей, серед них троє дітей. Вибухи у місті пролунали після оголошення повітряної тривоги.

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Пошуково-рятувальна операція триває

Поранених дуже багато, серед них люди у вкрай важкому стані, 37 зараз перебувають у лікарні. Крім цього, є дані про місцевих, які не виходять на зв’язок і могли бути на місці трагедії.

Я перебуваю в оперативному штабі, тут керівництво області, міста, яке координує діяльність усіх служб. Пошуково-рятувальна операція триває. Правоохоронці (станом на 15:00 17 квітня – 24 Канал) кажуть, що шість людей не виходять на зв'язок. Саме їх намагаються знайти,

– розповів Андрій Подорван.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові є потреба у препаратах крові, але місцеві зголосилися надзвичайно швидко. Наразі всі лікарні, в які доставили поранених, зокрема важких, забезпеченні такими препаратами.

У більшості людей осколкові поранення, травм зазнали працівники місцевої лікарні, яка розташована неподалік від місця удару, кілька поранених – це викладачів університету, який також поруч.

Куди цілились окупанти

За попередньою інформацією, Росія вдарила по Чернігову ракетами "Іскандер", але правоохоронці проводять експертизи, досліджують уламки, які були знайдені на місці.

Мені невідомо, куди саме цілились, але влучили у центр міста. Поруч багатоповерхівки, університет, лікарня… У Чернігові взагалі немає військових об'єктів. Удар був по центру міста, тому так багато загиблих цивільних, бо навколо будинки, дитячі майданчики,

– наголосив радник голови Чернігівської ОВА.

На щастя, немає загиблих серед дітей, але все-таки є троє поранених. Удар класифікуватимуть як черговий злочин росіян проти України та цивільного населення.

Як допомагають постраждалим

На місці розгорнуто оперативний штаб, у наметах приймають людей. Вже почався обхід помешкань, які здійснюють працівники житлово-комунального господарства. Тоді вирішуватимуть, що робити далі та яка саме потреба є у відновленні.

На місці також працюють психологи, людям надають медичну, психологічну допомогу. Все відбувається відповідно до протоколів.

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