Не можуть приховати страх: на росТБ відверто панікують через удар по Чонгару

Після удару по Чонгарському мосту росіянам дуже страшно. Пропагандисти занепокоєні тим, що ЗСУ, виявляється, налаштовані серйозно.

На 24 Каналі прокоментували істерику російського пропагандиста Романа Голованова. Він назвав подію на мості "винятково серйозною загрозою".

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"Щодо сьогоднішнього удару по Чонгарському мосту. Це винятково серйозна загроза для сухопутного коридору в Крим. Мостом ішло до 70% вантажів", – бідкався Голованов.

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Він був шокований тим, що "ворог налаштований серйозно" завантажити російську ППО на півночі Криму, а тому з цим треба "щось робити".

Чонгарський міст чекає доля Антонівського

Для росіян дорога через Армянськ є кризовим тимчасовим заходом, бо цей маршрут набагато гірший. Але їм обіцяють, що Чонгарський міст відновлять найближчими днями.

Водночас на шоу Голованова припустили, що на цей міст чекає доля Антонівського.

Удар по Чонгарському мосту: основне

Ранок 22 червня для окупантів розпочався не з кави. З'явилась інформація про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов прокоментував події на Чонгарському мосту. За його словами, це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ можуть посилити удари по логістиці росіян на Півдні. Водночас окупанти дуже цим стурбовані, бо не певні, що зможуть захистити логістичні мережі від "бавовни".

Крим з Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Армянська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – в районі Джанкоя через Чонгар. Остання – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.