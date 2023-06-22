У Криму ще більше "напряглись": якими є політичні складові удару по Чонгарському мосту

Удари по Чонгарських мостах – прекрасне рішення, яке створює проблеми для окупантів. Росіяни добряче "напряглися" через цю "бавовну".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, крилаті ракети Storm Shadow змусили "втомитися" не один, а аж два мости на Чонгарі.

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Загалом там є три мости – старий автомобільний, автомобільний та залізничний. Так-от останні два вдалося суттєво пошкодити.

Спершу Сальдо бігав і кричав, що все відновлять. Всі ж побачили аналогію зі Стрємоусовим, коли той бігав по Антонівському мосту? Видно, що Storm Shadow потужніші за ракети з HIMARS. Це – велика проблема для росіян,

– зауважив Тизенгаузен.

Росіяни перекидали значну кількість техніки через ці мости

Як наголосив Тизенгаузен, російські окупанти перекидали близько 60 – 70% військової техніки та особового складу через це "логістичне плече". Тепер вони можуть все робити через Армянськ. Але це на 100 кілометрів довше. Та й дороги там значно гірші.

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Очевидно, що зараз окупанти суттєво "напряглися". Бо тепер вони дещо сковані.

В Криму знову сильно "напряглися". Ти і заїхати нормально не можеш, і вивести війська швидко не вийде. Це – прекрасне рішення. Якщо Путін задумає втиснути війська в Крим, то йому це особливо не вийде. А в мене таке враження, що це не остання ракета, яка прилетить туди,

– вважає Тизенгаузен.

Удари по Чонгарських мостах: коротко