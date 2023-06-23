Росіяни тікатимуть до Криму: удари по Чонгарському мосту – крок до ослаблення ворога на Півдні

Досі не вщухають обговорення удару по Чонгарському мосту. І це недарма, адже мовиться про вагомий крок у послабленні російських окупантів на південному напрямку.

Про це 24 Каналу сказав експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. На його думку, будуть ще удари по логістиці ворога.

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"Удар по будь-якій логістичній інфраструктурі росіян на південному напрямку – це суттєвий крок для їхнього ослаблення там. З Херсоном це спрацювало ідеально", – сказав Жовтенко.

Українські військові поступово перерізають можливості росіян перекидати по південному напрямку свої сили і посилювати угруповання. Так ворог не зможе скористатися своєю кількісною перевагою в техніці.

ЗСУ послаблюють логістику ворога на Півдні: дивіться відео

Водночас ЗСУ не прагнуть знищувати все – лише так, щоб росіяни не могли перевозити важку техніку і боєприпаси до неї цим шляхом.

"Це перша серія ударів по цих мостах. Ще кілька таких – і цей міст без капітального ремонту використовувати для перевезення вантажів буде неможливо. Навряд чи росіяни зможуть щось із цим зробити", – зазначив військовий експерт.

Надалі це допоможе у звільненні Криму

Удари по логістичних шляхах ворога, зокрема по Чонгарському мосту, у перспективі пов'язані з деокупацією Криму.

"Те, що ми робимо тепер, ми не даємо можливості росіянам постачати свої війська на південному напрямку, а надалі – обрізаємо росіянам можливість відступати до Криму разом з технікою", – додав Жовтенко.

Удар по Чонгарському мосту: основне

Ранок 22 червня для окупантів розпочався не з кави. З'явилась інформація про влучання по низці мостів між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом. Під атаку потрапив і Чонгарський міст, який перетворився на решето.

Представник української військової розвідки Андрій Юсов прокоментував події на Чонгарському мосту. За його словами, це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях.

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ можуть посилити удари по логістиці росіян на Півдні. Водночас окупанти дуже цим стурбовані, бо не певні, що зможуть захистити логістичні мережі від "бавовни".

Крим з Херсонською областю з'єднують три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та одна – в районі Джанкоя через Чонгар. Остання – найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область.