Режим Путіна заскочили зненацька: у чому прорахувався Кремль

Дозвіл США на удари по території Росії став шоком для Кремля. Там явно сподівалися, що цього не станеться.

Таку думку в ефірі 24 Каналу вислови експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що раніше в Кремлі погрожували серйозними наслідками, якщо Україна таки отримає дозвіл на удари по Росії. Але зрештою довелося "витягати" експериментальний "Орешник".

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Росію заскочили зненацька

На думку Жовтенка, уся ситуація із застосуванням "Орешника" показує, що в Кремлі були шоковані через рішення Байдена дозволити бити по частині території Росії ракетами ATACMS.

Вся ця ситуація з балістичною ракетою показує, що режим Путіна був заскочений зненацька. Байден дав дозвіл вже наприкінці перебування при владі. Очевидно, що в Кремлі не думали, що до цього дійде. Вважали, що Байден не буде заморочуватися, а Трамп не піде на це, бо хоче провернути складні варіанти. Тому вони й використали "сирий "Орешник",

– сказав Жовтенко.

Кремль використав саме цю ракету, яка фактично ще не пройшла польових випробувань. Та й застосовувати таку зброю в неядерному варіанті – сумнівна ідея. Адже все тут заточене конкретно під ядерний компонент. Крім того, у Кремлі таки попередили США, що застосують таку ракету.

Вони попередили США, адже переживали через їхню реакцію. Уявімо історію, коли США фіксують пуск такої балістичної ракети проти Росії. Радник Байдена Джейк Салліван завжди виступає за деескалацію. Але навіть тут він би не зміг проігнорувати,

– зауважив Жовтенко.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою. Диктатор Путін розповідав, що вони застосували нову російську систему середньої дальності "Орешник". Керівник ГУР Кирило Буданов пояснив, якою саме ракетою вдарили окупанти.