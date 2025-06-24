Внаслідок найзухвалішого удару по Дніпру постраждали 34 навчальні заклади

Вранці 24 червня Росія атакувала Дніпро балістикою, спричинивши жертви серед цивільних і руйнування. Мер міста Борис Філатов назвав цей удар за збитками "одним із найзухваліших ударів по Дніпру за весь час повномасштабної війни".

За словами мера, росіяни пошкодили 34 навчальні заклади. Серед них також музична школа, профтехучилище та центри позашкілля. "Там усюди потрощені шибки, двері, стелі", – каже чиновник, передає 24 Канал.

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Удар по Дніпру

Також є різні руйнування у 8 локаціях медичної галузі – лікарня, амбулаторії, стоматполіклініка.

Шкільні та медичні заклади після атаки / Фото Борис Філатов

Рятувальні операції тривають на великій кількості локацій. Близько 25 машин швидкої відряджені на виїзди. І ще чимало людей поїхали до лікарень самостійно.

Станом на 15:00 відомо про 8 загиблих. 84 людини постраждали. 62 – госпіталізовані. З них семеро – у важкому стані.

До слова, вибухова хвиля пошкодила пасажирський потяг "Одеса – Запоріжжя". Пасажирів швидко евакуювали в укриття, а Укрзалізниця готує підмінний склад для продовження маршруту.