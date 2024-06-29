У Дніпрі вийшли на зв'язок 2 мешканці зруйнованого будинку: пошукова операція триває
Джерело:Сергій Лисак
Двоє мешканців зруйнованого внаслідок ракетного удару Росії будинку у Дніпрі вийшли на зв'язок. Пошукова операція триває.
Про це повідомив голова ОВА. Уточнив, що йдеться про маму і сина.
Зверніть увагу Удар частково зруйнував багатоповерхівку, є жертва: усе, що відомо про атаку по ДніпруДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
У Дніпрі вийшли на зв'язок двоє жителів багатоповерхівки
На зв'язок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки, понівеченої внаслідок ракетної атаки Росії 28 червня.
Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою,
– заявив Сергій Лисак.
Додав, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
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У Дніпрі продовжується пошукова операція / Фото з телеграму Лисака
Зауважимо, вранці в поліції повідомили, що ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару. Це 75-річна жителька зруйнованої багатоповерхівки.