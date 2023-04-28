Переїхала до батьків, щоб вберегти дитину: що відомо про вбитих у Дніпрі матір та дочку

Російські окупанти обстріляли житловий будинок у Дніпрі, через що загинула мати з дворічною донькою. Батько сім'ї у цей час перебував у сусідній кімнаті, тому вижив.

У п'ятницю, 28 квітня, загарбники вкотре довели, що є терористами, адже, зокрема, вбили 31-річну Ольгу та її донечку в Дніпрі. Усе що відомо про них зібрав 24 Канал з різних джерел у цьому матеріалі.

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Російська ракета наздогнала

У момент прильоту в будинку перебувала вся родина. Зокрема, мама Ольги – 57-річна вчителька початкових класів гімназії №108 Оксана Білаш, її батько – 58-річний чоловік. Їх госпіталізовано до лікарні у стані середньої тяжкості.

Відомо, що чоловік загиблої Ольги також вижив, адже перебував у сусідній кімнаті о 04:30, коли ракета влучила в домівку.



Дніпрянка Ольга, яка померла через теракт / Фото ТСН, що надала родичка загиблої

Власне, через війну молода сім'я вирішила переїхати в оселю батьків Ольги. Подружжя сподівалося, що вдасться насамперед захистити дитину від війни – дворічну дівчинку Вероніку.

Я ніколи не думала, що це торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці (28 квітня – 24 Канал) ракета вбила мою двоюрідну сестру та двоюрідну племінницю. Дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні. Будинок непридатний для життя. Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю,

– зазначила в соцмережах сестра загиблої Тетяна.



Загибла Ольга (праворуч) разом зі сестрою Тетяною (ліворуч) / Фото з матеріалу ТСН

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення загибла Ольга не виїжджала за кордон та продовжувала виховувати свою донечку Вероніку з чоловіком в Україні. Жінка все життя прожила в Дніпрі.



Ольга з донькою Веронікою / Фото Дніпропетровської ОВА



Тетяна зі загиблою племінницею Веронікою / Фото з матеріалу ТСН

Ворог також вдарив по Умані

Згадаємо, що 28 квітня окупанти також обстріляли Умань на Черкащині. Ракета загарбників влучила в житловий будинок, внаслідок чого станом на 17:30 відомо про 20 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути російських терористів до відповідальності. Також він констатував, що лише спільними зусиллями можна перемогти ворога.