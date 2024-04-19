У Дніпрі з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: ще одну шукають
Джерело:Сергій Лисак
Вночі росіяни знову завдали масованого удару по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Основною ціллю атаки стало Дніпро – рятувальники продовжують розбір завалів.
Ворог атакував п'ятиповерхівку у місті – будівля частково зруйнована. Загалом внаслідок російського терору області є загиблі та понад 30 поранених.
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Ліквідація наслідків
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 16:19 повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Водночас продовжуються пошуки ще одної людини.
Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області 7 загиблих й 35 постраждалих,
– повідомив Лисак.
Росіяни вдарили по будинку у Дніпрі / Сергій Лисак
Що відомо про атаку
- Росіяни вночі 19 квітня здійснили масовану атаку з застосуванням дронів та ракет. Ворог випустив по Україні 22 ракети різних типів та 14 дронів-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 15 ракет.
- На жаль, відомо про значні пошкодження у Дніпропетровській області. Ворог спрямував на регіон більшість ракет. Так, окрім п'ятиповерхівки, ворог уразив об'єкти Укрзалізниці.
- Внаслідок обстрілів було поранено 7 залізничників – вони отримують усю необхідну допомогу. Загинула Оксана Стороженко – чергова по будинку локомотивних бригад. Без матері залишилося двоє неповнолітніх синів.
- Також була призупинена робота вокзалу станції "Дніпро". Зранку не курсували поїзди далекого сполучення, а також приміські.
- Окрім цього, росіяни атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Там пошкоджено близько 30 будинків, 4 – вщент зруйновані. Відомо про 6 загиблих, серед них дитина 8 років. Згодом у лікарні померла й 14-річна дівчинка.
- Ворог атакував також і Кривий Ріг. Там відомо про 3 постраждалих, двоє з них – у лікарні в стані середньої тяжкості.