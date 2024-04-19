У Дніпрі з-під завалів дістали тіло загиблої жінки: ще одну шукають

Вночі росіяни знову завдали масованого удару по Україні, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Основною ціллю атаки стало Дніпро – рятувальники продовжують розбір завалів.

Ворог атакував п'ятиповерхівку у місті – будівля частково зруйнована. Загалом внаслідок російського терору області є загиблі та понад 30 поранених.

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Ліквідація наслідків

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 16:19 повідомив, що рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки. Водночас продовжуються пошуки ще одної людини.

Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області 7 загиблих й 35 постраждалих,

– повідомив Лисак.

Росіяни вдарили по будинку у Дніпрі / Сергій Лисак

Що відомо про атаку