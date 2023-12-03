Ракетний удар по багатоповерхівці: у Новогродівці третю добу не можуть знайти родину з дитиною

Вночі 30 листопада ворог завдав шість ракетних ударів по житлових кварталах Покровського району на Донеччині. Зокрема, у Новогродівці ракета влучила у трьохповерховий будинок.

Під-завалами три дні шукали родину із 8-річною дитиною, але так і не знайшли.

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Навряд чи живі

Наразі всі завали зруйнованої багатоповерхівки розібрали. Втім, трьох людей відшукати не вдалося.

За словами начальника Новогродівської МВА Олександра Шевченко, родину вже не знайдуть живою, якщо вона перебувала у будинку на момент ракетного удару.

Пошуки сім'ї продовжать у понеділок. Шукатимуть із допомогою кінологів. Переглядатимуть знову усе будівельне сміття.

Якщо людей не знайдуть, їх вважатимуть зниклими безвісти.

Вночі 30 листопада окупанти одночасно вдарили по Покровському району Донеччини 6 ракетами С-300.

Під ворожим ударом опинилися населені пункти Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків,

У Покровську серед постраждалих була родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям

Внаслідок ракетного удару по трьохповерховому будинку дві людини загинули. 13-річний підліток отримав поранення. Три людини перебувають під завалами.

: 38-річний глава сім'ї, яку розшукають під завалами будинку, працював на шахті. Його 33-річна дружина – в "Ощадбанку". А 8-річна Марійка ходила до другого класу.