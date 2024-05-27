Впав із другого поверху: поранений працівник "Епіцентру" у Харкові згадав жахливу атаку

Харківщина оговтується від страшної атаки, яку здійснив ворог 25 травня. Тоді російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби на гіпермаркет "Епіцентр". Станом на 27 травня відомо про загибель 18 людей, серед них двоє неповнолітніх.

Ще не всіх жертв російського удару вдалося ідентифікувати. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що чимало постраждалих перебувають у лікарні, їм продовжують надавати допомогу.

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"Вибух, а тоді все посипалось"

У лікарні перебуває поранений працівник "Епіцентру" Віталій Новосьол. Чоловіку 43 роки й він працював торговельним представником. Під час удару впав з другого поверху, у нього переломи обидвох ніг, але, на щастя, він вижив.

Віталій пригадав, що спершу почув один не дуже сильний вибух, а через кілька хвилин пролунав другий, який був значно потужнішим.

Тоді все посипалося, пішов дим, розгорілася пожежа. Ми всі побігли на вихід. Я також побіг, але перечепився і впав. На щастя, я був далеко від відділу з лаками, фарбами. Саме там було більше людей,

– пригадав постраждалий.

Вибухи пролунали з інтервалом у кілька хвилин. Всередині гіпермаркету було багато покупців з дітьми. Після першого вибуху почулися крики, щоб люди виходили. А після другого всі бігли, куди тільки могли.

У мене там хороший знайомий загинув. Теж спробував когось виводити, і все інше. Багато знайомих якраз і загинули, яких я знав особисто. Після першого вибуху вони намагалися виводити людей. А після другого все почало сипатися,

– розповів Віталій.

Чоловік наголосив, що Росія вдарила по звичайному гіпермаркеті, де не було ніяких військових об'єктів. Всередині – виключно мирні люди.

Виконувач обов'язки генерального директора лікарні Руслан Врагов розповів, що загалом до медичної установи звернулося 19 людей. Зараз у лікарні залишаються 12 постраждалих. Всі вони стабільні, а їхній стан оцінюється як середньої важкості.

Люди були в стресі, у декого опіки шкіри, дихальних шляхів, переломи та багато осколкових поранень. Найважчі пацієнти, які зараз є у відділі травматології, лікуватимуться до трьох місяців,

– додав Руслан Врагов.

Насамкінець він наголосив, що попри російський терор, Харків продовжує триматися, як і вся Україна. Люди вірять та не сумніваються в нашій перемозі та з нетерпінням її чекають.

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