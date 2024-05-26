У Харкові 27 травня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки на "Епіцентр"
Джерело:Харківська міська рада
У Харкові у понеділок, 27 травня, оголосили день жалоби за жертвами російського удару по "Епіцентру". Ця атака сталася вдень 25 травня.
Внаслідок російського удару по "Епіцентру" загинули і постраждали більше десятків людей. На місці подій і досі продовжують пошуково-рятувальні роботи.
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У Харкові оголосили день жалоби 27 травня
У Харківській міській раді зазначили, що мер Ігор Терехов оголосив 27 травня День жалоби за загиблими внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр". Міський голова підписав відповідне розпорядження, яке закріплює це на офіційному рівні.
На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об'єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою,
– мовиться у дописі міської ради.
Окрім того, буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо.
Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові
- У спальному районі Харкова вдень 25 травня стався потужний вибух. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки КАБами суттєво постраждав гіпермаркет "Епіцентр"
- Під час трагічного інциденту в гіпермаркеті перебувала велика кількість людей. Російська атака призвела до загибелі щонайменше 14 осіб і поранення ще 44 осіб.
- Після атаки велика пожежа охопила територію "Епіцентру" площею 15 000 квадратних метрів. Пожежники боролися з полум'ям протягом 16 годин, перш ніж успішно загасили вогонь.
- У Харківській обласній прокуратурі також показали кадри з моментами вибуху в середині гіпермаркету. З відео було встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
- Наразі внаслідок обстрілу "Епіцентру" у Харкові зниклими безвісти вважаються сім людей. Водночас правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла 11 осіб, які загинули після ворожого обстрілу.
- Варто зазначити, що на відео також було видно, що у гіпермаркет сталося два прильоти одночасно, що говорить про те, що окупанти свідомо скоювали цей цинічний воєнний злочин. Детальніше про російську атаку на "Епіцентр" у Харкові – читайте у матеріалі.