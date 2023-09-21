Удар по готелю в Черкасах: у мережі показали відео моменту атаки

21 вересня 2023, 14:49
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Під час масованої ракетної атаки по Україні уламки ворожих ракет влучили по готелю в центрі Черкас. Росіяни поранили понад 10 людей.

Відео моменту атаки опублікували журналісти телеканалу "КИЇВ24 Телеканал Київ". Там видно частину вибухової хвилі внаслідок влучання в приміщення уламків ворожих ракет, пише 24 Канал

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Росіяни вдарили по готелю в Черкасах

Глава Черкаської обласної військової адміністрації повідомив вдосвіта, що російські загарбники атакували обласний центр вдосвіта 21 вересня.

Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури,
– розповів Ігор Табурець.  

Момент падіння уламків у Черкасах: дивіться відео

Станом на 11:23 посадовець розповів, що окупанти поранили в місті 10 людей, з них 6 – у лікарні. Оперативні групи продовжували працювати на місці. За попередніми даними, в готелі могло бути 23 людини.  

Наслідки атаки росіян по Черкасах / Фото з телеграму Ігоря Табурця

Росія масовано атакувала Україну: коротко

  • Повітряні сили ЗСУ ще опівночі 21 вересня попередили, що у росіян злетіли 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.
  • Повітряна тривога в різних регіонах України пролунала вдосвіта 21 вересня. Вже о 3:57 українські військові повідомили про загрозу запуску крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Людей закликали не ігнорувати повітряну тривогу. 
  • Згодом вибухи пролунали в Черкаській області, Харкові та Києві, на Хмельниччині та Львівщині. Також росіяни атакували Рівненську область. Росія вперше за пів року росіяни вдарили по енергетичних об'єктах України. В Укренерго пояснили, чи мовиться про початок масштабних обстрілів енергосистеми.
  • На жаль, у Львівській області вороги поцілили трьома ракетами по території Дрогобича. Два прильоти були по промисловому обʼєкту. Там спалахнув цех, зруйнована триповерхова будівля складу, виникло загоряння на 20 квадратних кілометрах. У Дрогобичі також вдарили по приватному двоповерховому складу. Там теж спалахнула пожежа.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що росіяни вдарили по Україні 43 крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55. Наші військові збили 36 з них. Відомо, що у небі над Черкаською областю збили 4 ракети
  • Детальніше про наслідки атак по Україні – читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська