Кого окупанти вбили своїм ударом по Грозі: імена та фото

Росіяни 5 жовтня вдарили по селу Гроза, що у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло вже 52 людини.

Росіяни влучили по кафе та магазину у селі Гроза. Вдалося встановити імена кількох людей, які загинули внаслідок удару.

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Серед загиблих сім'я військового

Під час цієї ворожої атаки загинула значна кількість жителів села. Кожна сім'я, яка проживає там, втратила одного або й кількох членів.

Росіяни поцілили по кафе під час поминального обіду. Там проходили поминки військового. Ймовірно, окупанти думали, що там буде велика кількість його побратимів, однак вони помилились. За інформацією прокуратури, на поминках були лише цивільні.

Внаслідок удару загинув Денис Козир, син Андрія Козира, якого поминали, а також його дружина, дідусь, бабуся та теща.



Денис разом із дружиною / Фото із особистого архіву

Також внаслідок атаки загинули Аліна та Максим. У них залишилось двоє маленьких дітей.



У пари залишились діти / Фото із соцмереж

Ірина Харбака загинула разом з сестрою свого чоловіка Тетяною Харбакою.



Тетяна Харбака загинула під час удару по Грозі / Фото із соцмереж



Ірина Харбака теж померла під обстрілом / Фото із соцмереж

Від удару окупантів також загинула Соляник Тамара. Вона викладала математику в ПТУ у селі міського типу Шевченковому, що у Куп'янському районі.



Внаслідок удару загинула викладачка / Фото із соцмереж

Серед загиблих також вчителька Олена Крисевич.



Жінка загинула від удару Росії / Фото із соцмереж

Удар по Грозі: що відомо