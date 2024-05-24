Криміналісти ідентифікували всіх загиблих унаслідок удару по друкарні в Харкові

Упродовж ночі слідчим вдалося встановити особи всіх загиблих під час удару по друкарні. Тіла деяких людей були понівечені настільки, що довелося робити ДНК-експертизу.

Унаслідок удару по Харкову 23 травня загинули 7 людей. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що найважче було – повідомляти людям про загибель рідних.

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Кількох людей ідентифікували за допомогою ДНК

Болвінов розповів, що 26-річному харків'янину довелося надавати зразки ДНК, щоби впевнитися в тому, що це його матір. Його мама працювала в друкарні машиністкою.

Ще одну її колегу, також машиністку, так само впізнали лише після порівняння аналізів ДНК. Зразки надала 68-річна мама. Криміналісти називають це родинним пошуком.

У такий же спосіб ідентифікували ще двох працівниць, які в момент удару були в цеху. Одна з них була друкарем, інша машиністкою. Експерти працювали з їхніми доньками та підтвердили особи жінок.

Завдяки зразкам ДНК рідного брата впізнали й четверту жертву.

Єдиний серед попередньо неідентифікованих загиблих чоловік працював укладальником-пакувальником. Його батьків поліцейські розшукали в Сумах. І вже ввечері взяли в них аналіз,

– сказав Сергій Болвінов.

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