Росія знайшла дві болючі точки: як Україні протидіяти атакам ворога

Окупаційні війська скоюють нові, дедалі страшніші злочини в Україні. Так 23 травня вони завдали по Харкову близько 15 ударів. Одна з ракет влучила у друкарню, де загинуло 7 людей.

Це був черговий геноцидний удар Росії по мирному місту. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що загалом у ворога ще є понад 5 тисяч ракет С-300.

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Як протидіяти ударам Росії

Хоч системи С-300 є доволі старими, але удар цими ракетами дуже небезпечний для мирного населення. Коли бойова частина вибухає, там з'являється тисячі елементів, які можуть уразити. Бити такими ракетами по житлових будинках – справжній геноцид.

Зайшло 15 ракет, які виконали завдання зі знищення громадян України. С-300 може бути тисячі, але пускових установок мало. Тому саме їх треба знищувати на російській території, бо вони дуже небезпечні,

– наголосив Роман Світан.

Яка мета таких атак

Одним із завдань Росії може бути створення тиску на Україну та її громадян. Але варто розуміти, що ворог просто хоче знищити нашу країну й використовує для цього всі можливі способи.

Росія тиснутиме через цивільних громадян на військово-політичне керівництво України. Так хочуть схилити владу заморозити війну, бойові дії, відмовитися від територій. Але цей тиск не дає жодних результатів.

Ворог посилить свій терор. Він знайшов дві болючі точки – Одесу та Харків. По Одесі летять ракети з Криму, час польоту складає кілька хвилин, а по Харкову – з Бєлгорода. Росіяни знайшли ці точки й тиснутимуть на них далі. Тому нам дуже важливо мати дозвіл працювати по території Росії,

– додав Світан.

Зрозуміло, що Владімір Путін нічого не досягне, бо замороження бойових дій недопустиме. Всі знають, що за цей час Росія тільки накопичить ресурси, щоб вдарити по Україні знову. У жодному разі не можна цього допустити.

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