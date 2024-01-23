Людину просто розірвало, – поліція про моторошний обстріл Харкова

Ворог 23 січня завдав масованого ракетного удару по території Україні. Під російською атакою опинився й Харків, по якому окупанти вдарили, ймовірно, балістичними ракетами.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в коментарі "Суспільному" розповів про наслідки російської ракетної атаки. Він повідомив, що одного загиблого розірвало на частини у власному будинку.

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Як повідомив Болвінов, окупанти цинічно атакували цивільну інфраструктуру. Так, у багатоквартирному будинку російська ракета влучила в під'їзд. Унаслідок удару він повністю зруйнований, а під завалами – ймовірно, можуть бути люди.

Болвінов також додав, що в районі Данилівського проїзду окупанти завдали ракетного удару по приватних будинках. Через деякий час росіяни повторно атакували цю територію.

Внаслідок повторного удару майже повністю був зруйнований приватний житловий будинок, в якому перебувала людина. Людину розірвало на частини. Зараз наші криміналісти слідчі працюють на місці подій, проводяться відповідні дії та заходи для того, щоб встановити особу,

– повідомив Болвінов.

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