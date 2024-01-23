Людину просто розірвало, – поліція про моторошний обстріл Харкова
Ворог 23 січня завдав масованого ракетного удару по території Україні. Під російською атакою опинився й Харків, по якому окупанти вдарили, ймовірно, балістичними ракетами.
Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов в коментарі "Суспільному" розповів про наслідки російської ракетної атаки. Він повідомив, що одного загиблого розірвало на частини у власному будинку.
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Як повідомив Болвінов, окупанти цинічно атакували цивільну інфраструктуру. Так, у багатоквартирному будинку російська ракета влучила в під'їзд. Унаслідок удару він повністю зруйнований, а під завалами – ймовірно, можуть бути люди.
Болвінов також додав, що в районі Данилівського проїзду окупанти завдали ракетного удару по приватних будинках. Через деякий час росіяни повторно атакували цю територію.
Внаслідок повторного удару майже повністю був зруйнований приватний житловий будинок, в якому перебувала людина. Людину розірвало на частини. Зараз наші криміналісти слідчі працюють на місці подій, проводяться відповідні дії та заходи для того, щоб встановити особу,
– повідомив Болвінов.
Ракетна атака по Харкову: головне
- Близько о 7-й ранку росіяни завдали ракетного удару по Харкову. За попередніми даними, окупанти запустили ракети Х-22 та С-300/С-400.
- Під ударом опинилися цивільна інфраструктура, приватні будинки, автомобілі. Наразі відомо про 42 поранених та 3 загиблих. Однак рятувальні роботи ще тривають і, на жаль, кількість постраждалих може збільшитися.
- Під атакою опинився також газопровід у передмісті Харкова. Унаслідок ракетного удару у тому районі постраждало троє дітей.
- Ігор Терехов повідомив, що обвал під'їзду – дуже серйозний і роботи значно ускладнені. Як пояснив мер, рятувальники через значні руйнування не можуть відключити газопостачання.
- У поліції Харківської області також показали моторошні наслідки ракетних ударів. На них видно зруйновані ущент приватні будинки та багатоповерхівки, а також масштабні руйнування.