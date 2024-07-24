Охоронець вижив, бо почав обхід: під час атаки на Харків постраждав офіс демінерів

Росіяни вранці 24 липня вдарили по Харкову. Зокрема, влучання було в офіс демінерів швейцарської благодійної організації FSD, яка спеціалізується на гуманітарному розмінуванні.

На щастя, внаслідок атаки не було жертв. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з охоронцем офісу, який під час російського удару по Харкову був на робочому місці та зумів врятуватися.

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Цинічний удар росіян

Російська ракета пошкодила будівлю офісу демінерів. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару пошкоджено шість автомобілів FSD.

Вночі тут немає нікого, всі по домах. Я о п'ятій ранку почав обходити територію. А потім пішов в інший кінець, і просто через це (вдалося вижити – 24 Канал), а так би, звісно…

– поділився охоронець Володимир.

Охоронцеві офісу справді пощастило, адже російська ракета вдарила одразу неподалік "сторожки" – де вночі зазвичай і сидить пан Володимир.

Удар росіян по офісу FSD / Фото 24 Канал

Зауважимо, що у Харкові станом на ранок 24 липня є кілька "прильотів". Зокрема, окупанти поцілили у район приватного сектору, загорівся один із будинків. На жаль, вже відомо про одного загиблого. На місцях працюють всі екстрені служби. За попередніми даними, Харків обстріляли ракетами С-300.

Також слід додати, що Росія сьогодні била й по інших містах України. Окупанти випустили 23 дрони-камікадзе "Шахед", більшість з яких збили на Одещині.