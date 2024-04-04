У Харкові молодий вогнеборець плаче на місці, де Росія вбила його батька-рятувальника
Джерело:МВС
Росія цинічно атакувала цивільні об'єкти "Шахедами". Під час одного із ударів дронами загинули троє рятувальників ДСНС, серед них – 52-річний Владислав Логінов.
У МВС показали важкі кадри, на яких син загиблого рятувальника плаче на місці удару, де окупанти декілька хвилин тому вбили його батька.
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Непоправна втрата
Колеги намагаються заспокоїти молодого вогнеборця, який оплакує родича.
Відомо, що Владислав Логінов усе своє життя присвятив роботі пожежником. Його син, Володимир, вирішив слідувати за батьковим прикладом і згодом став начальником караулу у сусідній пожежній частині.
Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного. Коли пролунав потужний вибух, син одразу зрозумів, що найімовірніше прилетіло туди, де був батько,
– йдеться у повідомленні МВС.
Нестримний плач молодого пожежника, який втратив батька: відео МВС
Раніше у ДСНС назвали імена трьох працівників відомства, які загинули сьогодні вночі під час ліквідації наслідків влучання "Шахедів" в одному з районів Харкова. Ними, окрім 52-річного Владислава Логінова, виявилися також 32-річний Сергій Байдалінов та 41-річний Володимир Матюшенко. "Безстрашні, рішучі, віданні своїй місії герої без зброї", – так написав про загиблих мер міста Ігор Терехов.
Атака на Харків 4 квітня: що відомо
- Вночі 4 квітня росіяни запустили 20 "Шахедів" по Харківщині.
- Ворог здійснив пуски безпілотників із двох напрямків: з території Росії та Миколаївської області.
- Усі вони рухалися на Харків.
- У Повітряних силах пояснили, що через близьку відстань до кордону Росії вдалося збити лише 11 "Шахедів".
- У Новобаварському районі сталося 4 влучання по цивільній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджень зазнала багатоповерхівка, в якій загинула жінка.
- Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторний удар. Внаслідок нього загинули троє працівників ДСНС.
- Відомо, що ще один поліцейський, рятувальник та медична сестра одержали поранення. Крім них, постраждали також 9 цивільних.
- У прокуратурі показали уламок "Шахеда", яким атакували Харків. На ньому містився цинічний напис: "За Крокус Сіті Хол".